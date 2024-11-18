Туляки завоевали 6 медалей на чемпионате ЦФО по айкидо

С 15 по 17 ноября в Туле состоялся чемпионат ЦФО по айкидо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Тверской, Орловской, Ярославской, Московской областей и Москвы.
Представители оружейной столицы завоевали 6 медалей:
Кихон-вадза-парный разряд (мужчины)
- 1 место – Алексей Немятов
- 2 место – Евгений Самсонов
Кихон-вадза-парный разряд (женщины)
- 1 место – Наталья Тимченко
Дзюи-вадза-парный разряд (мужчины)
- 3 место – Евгений Самсонов
- 3 место – Андрей Московский
Дзюи-вадза парный разряд (женщины)
- 2 место – Наталья Тимченко