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Туляки завоевали 6 медалей на чемпионате ЦФО по айкидо

Туляки завоевали 6 медалей на чемпионате ЦФО по айкидо

Поздравляем наших спортсменов!

С 15 по 17 ноября в Туле состоялся чемпионат ЦФО по айкидо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Тверской, Орловской, Ярославской, Московской областей и Москвы.

Представители оружейной столицы завоевали 6 медалей:

Кихон-вадза-парный разряд (мужчины)

  • 1 место – Алексей Немятов
  • 2 место – Евгений Самсонов

Кихон-вадза-парный разряд (женщины)

  • 1 место – Наталья Тимченко

Дзюи-вадза-парный разряд (мужчины)

  • 3 место – Евгений Самсонов
  • 3 место – Андрей Московский

Дзюи-вадза парный разряд (женщины)

  • 2 место – Наталья Тимченко

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