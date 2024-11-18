Туляки завоевали 6 медалей на чемпионате ЦФО по айкидо

С 15 по 17 ноября в Туле состоялся чемпионат ЦФО по айкидо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Тверской, Орловской, Ярославской, Московской областей и Москвы.

Представители оружейной столицы завоевали 6 медалей:

Кихон-вадза-парный разряд (мужчины)

1 место – Алексей Немятов

2 место – Евгений Самсонов

Кихон-вадза-парный разряд (женщины)

1 место – Наталья Тимченко

Дзюи-вадза-парный разряд (мужчины)

3 место – Евгений Самсонов

3 место – Андрей Московский

Дзюи-вадза парный разряд (женщины)