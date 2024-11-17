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Тульская полиция приглашает на службу в органы внутренних дел

Тульская полиция приглашает на службу в органы внутренних дел

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На службу в органы внутренних дел принимаются граждане не старше 55 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Квалификационные требования к должностям в ОВД предусматривают наличие для должностей рядового состава среднего общего образования, для должностей среднего начальствующего состава – образования не ниже среднего профессионального, соответствующего направлению деятельности.

Преимущества службы в полиции:

  • возможность получения служебного жилья;
  • бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
  • обязательное страхование жизни и здоровья;
  • санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи;
  • детям сотрудников ОВД – в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах;
  • возможность получить бесплатное высшее образование;
  • возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы;
  • стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет;
  • отпуск – основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней);
  • достойная и стабильная зарплата.

Контактные телефоны:

Управление по работе с личным составом УМВД России по Тульской области: 32-32-45, 32-32-46, 32-24-94.

Отдел по работе с личным составом УМВД России по г.Туле: 32-27-35, 32-27-11, 32-27-32.

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