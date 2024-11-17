Тульская полиция приглашает на службу в органы внутренних дел

На службу в органы внутренних дел принимаются граждане не старше 55 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Квалификационные требования к должностям в ОВД предусматривают наличие для должностей рядового состава среднего общего образования, для должностей среднего начальствующего состава – образования не ниже среднего профессионального, соответствующего направлению деятельности.
Преимущества службы в полиции:
- возможность получения служебного жилья;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- обязательное страхование жизни и здоровья;
- санаторно-курортное обслуживание сотрудника и членов его семьи;
- детям сотрудников ОВД – в первоочередном порядке предоставляются места в школах и детских садах;
- возможность получить бесплатное высшее образование;
- возможность получить выплату на приобретение жилья при наличии 10-ти летнего стажа службы;
- стаж работы в органах внутренних дел 20 лет, дающий право выхода на пенсию по выслуге лет;
- отпуск – основной 30 дней + 7 дней при ненормированном рабочем дне + отпуск за выслугу лет (от 5 до 15 дней);
- достойная и стабильная зарплата.
Контактные телефоны:
Управление по работе с личным составом УМВД России по Тульской области: 32-32-45, 32-32-46, 32-24-94.
Отдел по работе с личным составом УМВД России по г.Туле: 32-27-35, 32-27-11, 32-27-32.