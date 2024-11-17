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На улице Костычева коммунальщики второй месяц забывают закопать яму у дома

На улице Костычева коммунальщики второй месяц забывают закопать яму у дома

Жители негодуют и порицают коммунальщиков.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 12к1 по улице Костычева в Туле. По словам людей, ремонт у их дома проводился еще в начале октября, но его последствия не могут устранить до сих пор:

— Разрыли яму, отремонтировали трубы, а закопать яму забыли. Сначала обещали через две недели, потом до 11 ноября, потом до 15. Сегодня уже 18 число, а яма у дома на месте. А нам коммунальщики отвечают, что закрытие ямы перенесено на неопределенный срок. 

Также жители отметили, что из-за незакопанной ямы у них возникли проблемы с «Хартией»: те теперь не могут подобраться к контейнерам с мусором и просто игнорируют этот двор.

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