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В 2024 году новогодние елки подорожают на 10–20%

В 2024 году новогодние елки подорожают на 10–20%

Значительно вырастут в цене импортные деревья.

В 2024 году цена на новогодние елки ожидаемо повысится, пишет «Парламентская газета». Если прошлой зимой цена за метр в среднем составлял 1000 рублей, то сейчас за метр придется отдать 1200-1500 рублей.

Больше всего подорожают премиальные импортные деревья. Цена на них вырастет не менее чем на 20%. Например, если в 2023 году пихта стоила 8 тысяч рублей за метр, то в году 2024-м цена на нее начинается от 10 тысяч рублей за метр.

По словам Владислава Пухарева, владельца одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок, повышение цен обусловлено ростом издержек на логистику: премиальные европейские пихты доставляются в Россию «серым импортом» через сопредельные страны. Помимо этого, в конечную цену для потребителя закладываются колебания курса.

Напомним, ранее мы писали, что елочные игрушки в этом году могут подорожать на 10-20%.

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сегодня, в 19:19 +3
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