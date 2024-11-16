В Туле проходит межведомственный турнир по тэг-регби

16 ноября в Центре игровых видов спорта в Туле состоялось открытие межведомственного турнира по тэг-регби.

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Миляева в регионе создана инфраструктура для проведения соревнований, популяризирующих здоровый образ жизни и корпоративный спорт.

— По поручению Президента Владимира Путина регби включен в систему физической подготовки силовых структур, и Тула примет такой формат соревнований впервые. Ваша активная жизненная позиция и самоотдача являются примером для подрастающего поколения! Уверен, что такие турниры между нашими ведомствами станут доброй традицией и позволят каждому из вас поддерживать отличную физическую форму, — сказал Михаил Трунов.

За победу сразятся сборные команды спортивного комитета Росгвардии, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, Главного управление по работе с личным составом МВД России, Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, менеджмента РК ЦСКА и Тульской области.