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В Туле проходит межведомственный турнир по тэг-регби

В Туле проходит межведомственный турнир по тэг-регби

За победу сражаются команды силовых ведомств.

16 ноября в Центре игровых видов спорта в Туле состоялось открытие межведомственного турнира по тэг-регби. 

Гостей и участников мероприятия приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Миляева в регионе создана инфраструктура для проведения соревнований, популяризирующих здоровый образ жизни и корпоративный спорт. 

— По поручению Президента Владимира Путина регби включен в систему физической подготовки силовых структур, и Тула примет такой формат соревнований впервые. Ваша активная жизненная позиция и самоотдача являются примером для подрастающего поколения! Уверен, что такие турниры между нашими ведомствами станут доброй традицией и позволят каждому из вас поддерживать отличную физическую форму, — сказал Михаил Трунов.

За победу сразятся сборные команды спортивного комитета Росгвардии, Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, Главного управление по работе с личным составом МВД России, Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, менеджмента РК ЦСКА и Тульской области.

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Автор:
вчера, в 22:21 0
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