  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Муниципалитеты Тульской области получили субсидии на 392 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Муниципалитеты Тульской области получили субсидии на 392 млн рублей
Фото Алексея Пирязева

Муниципалитеты Тульской области получили субсидии на 392 млн рублей

Эти деньги пошли на реализацию программ формирования современной городской среды.

Глава регионального правительства Михаил Пантелеев подписал постановление о внесении изменений в распределение субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды на текущий год.

Самую крупную субсидию получила Тула – 64,8 млн рублей. Следом идёт Новомосковск – 43,8 млн рублей. Затем Щекинский район – почти 42 млн. Замыкают первую пятёрку Кимовский район и Ефремов – им было выделено 35,9 и 29,2 млн рублей соответственно.

В числе муниципалитетов, получивших самые скромные субсидии – поселки Славный и Новогуровский, а также Арсеньевский район – им досталось от 0,5 до 2,1 млн рублей.

Полный текст документа находится здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:50 0
Другие статьи по темам
Событие
деньгисубсидиибюджетправительство Тульской области
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель «грузно спрыгнул с трамвайных путей»
В Туле водитель «грузно спрыгнул с трамвайных путей»
В Туле пройдёт аукцион про продаже имущества должников
В Туле пройдёт аукцион про продаже имущества должников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.