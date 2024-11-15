Муниципалитеты Тульской области получили субсидии на 392 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

Эти деньги пошли на реализацию программ формирования современной городской среды.

Глава регионального правительства Михаил Пантелеев подписал постановление о внесении изменений в распределение субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды на текущий год.

Самую крупную субсидию получила Тула – 64,8 млн рублей. Следом идёт Новомосковск – 43,8 млн рублей. Затем Щекинский район – почти 42 млн. Замыкают первую пятёрку Кимовский район и Ефремов – им было выделено 35,9 и 29,2 млн рублей соответственно.

В числе муниципалитетов, получивших самые скромные субсидии – поселки Славный и Новогуровский, а также Арсеньевский район – им досталось от 0,5 до 2,1 млн рублей.