В Туле пройдёт аукцион про продаже имущества должников

Управление ФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Ближайший аукцион состоится 21 ноября в 11.00.

На торги выставлено имущество на общую сумму более 38 млн рублей –комната в Пролетарском округе Тулы, автомобили Skoda Rapid, Mazda 3, Changan CS35PLUS, Chevrolet Astro, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Volvo S60, Renault Fluence, Ravon Gentra, Renault Logan, Ford Focus, Opel Mokka.