В Туле пройдёт аукцион про продаже имущества должников

Управление ФССП России по Тульской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Ближайший аукцион состоится 21 ноября в 11.00.
На торги выставлено имущество на общую сумму более 38 млн рублей –комната в Пролетарском округе Тулы, автомобили Skoda Rapid, Mazda 3, Changan CS35PLUS, Chevrolet Astro, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Volvo S60, Renault Fluence, Ravon Gentra, Renault Logan, Ford Focus, Opel Mokka.
Заявки на участие в аукционе притнимаются здесь до 19 ноября.