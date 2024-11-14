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В Туле расширят тоннель под ж/д путями у путепровода «Красные ворота»

В Туле расширят тоннель под ж/д путями у путепровода «Красные ворота»

Экспертизу по проекту чиновники получат к концу года.

В Туле на Московском шоссе планируют расширить тоннель под железнодорожными путями на путепроводе «Красные ворота», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тему накануне, 13 ноября, обсудили губернатор Дмитрий Миляев и начальник «Упрдор Москва-Харьков» Сергей Недялков. 

Заключение экспертизы по этому проекту чиновники планируют получить в конце текущего — начале следующего года. После этого начнется проработка вопросов финансирования.

Напомним, там планируют построить еще один тоннель. Соответствующий аукцион на сайте госзакупок размещала городская администрация.

Согласно документации подрядчик должен разработать обоснованные, конструктивные и инженерно-технические решения строительства тоннеля путепровода «Красные ворота» на участке Московского шоссе в районе уже существующего для организации одностороннего движения.

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Автор:
сегодня, в 10:17 0
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