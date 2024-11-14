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4 вола и арба: на станции Волово открылась новая парковая зона
Фото t.me/mzd_rzd.

4 вола и арба: на станции Волово открылась новая парковая зона

Помимо скульптур привокзальную территорию украсили клумбы и сухой ручей.

Парк у станции организовали железнодорожники. Главные объекты здесь — скульптуры четырех волов, два из которых впряжены в арбу. Они расположились на холме и хорошо видны.

Своим видом животные символизируют непрерывное развитие транспорта — от гужевого до современного, высокотехнологичного. По легенде, именно благодаря волам возник и сам населенный пункт: раньше здесь гуртовщики останавливались на отдых во время перегонки волов в Москву.

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На привокзальной территории железнодорожники оборудовали «сухой» ручей, разбили большие клумбы, высадили декоративный кустарник и деревья: спиреи, туи, рябины и др. Все саженцы для озеленения территории были выращены в Воловском лесопитомнике МЖД.

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Парковую зону благоустроили в рамках масштабных работ по созданию здесь историко-культурного комплекса. Первыми ее оценили участники акции в честь 150-летия открытия движения по Ряжско-Вяземской железной дороге, которая стартовала на МЖД 13 ноября. Они прибыли в Волово на специальном поезде, следующем по праздничному маршруту Ефремов — Волово — Жданка (г. Богородицк) — Узловая.

Историко-культурный комплекс в Волово станет 16-м на железнодорожных станциях столичной магистрали в Тульской области.

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