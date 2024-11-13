Учись, меняй профессию, береги здоровье — что посоветовали бы туляки, встретившись с собой на 10 лет моложе

Если бы была возможность вернуться на 10 лет назад, то те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой «Всё правильно делаешь, продолжай». Среди 30-летних наиболее популярен совет «Учись» (16%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 12%), рассказали аналитики SuperJob.



На втором месте у 30-летних туляков оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 9%). 40-летние порекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 6%). 50-летние же сделали бы акцент на обучении и смене профессии (по 9%).







Чем старше респонденты, тем актуальнее для них фраза «Никого не слушай». Призыв «Не доверяй никому!» среди молодежи звучал чаще, чем среди представителей более старших поколений. 30- и 40-летние в два раза чаще говорили о необходимости создания накоплений, чем респонденты в возрасте 50 лет.

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