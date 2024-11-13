В Алексине суд заставил администрацию отремонтировать две дороги

В Алексине жители пожаловались в прокуратуру на ужасное состояние дорог в Новоалександровском проезде и участка дороги от улицы Тульской до деревни Кудашевки.
Специалисты ведомства установили, что муниципалитет ненадлежащим образом следил за состоянием дорожного полотна по указанным улицам, что привело к образованию на них неровностей, выбоин, создающих угрозу безопасности для участников дорожного движения.
Глава администрации получил представление. По иску прокурора суд обязал муниципалитет отремонтировать участки до 1 марта 2025 года.