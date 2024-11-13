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В Алексине суд заставил администрацию отремонтировать две дороги
Фото: ru.freepik.com.

В Алексине суд заставил администрацию отремонтировать две дороги

Местные жители пожаловались на ямы в прокуратуру.

В Алексине жители пожаловались в прокуратуру на ужасное состояние дорог в Новоалександровском проезде и участка дороги от улицы Тульской до деревни Кудашевки.

Специалисты ведомства установили, что муниципалитет ненадлежащим образом следил за состоянием дорожного полотна по указанным улицам, что привело к образованию на них неровностей, выбоин, создающих угрозу безопасности для участников дорожного движения.

Глава администрации получил представление. По иску прокурора суд обязал муниципалитет отремонтировать участки до 1 марта 2025 года.

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Автор:
сегодня, в 12:06 +1
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