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В Тульской области под урожай 2025 года посеяли более 270 тысяч гектаров озимых культур
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области под урожай 2025 года посеяли более 270 тысяч гектаров озимых культур

Аграрии получили 2,2 миллиарда рублей господдержки.

Накануне, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили результаты работы агропромышленного комплекса региона в этом году. 

Аграрии посеяли порядка 940 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Собрано более 2,2 млн тонн зерна, 470 тысяч тонн масличных культур, 67 тысяч тонн овощных культур и порядка 550 тысяч тонн картофеля. 

Под урожай 2025 года посеяно более 270 тысяч гектаров озимых культур. 

За 9 месяцев сохраняется положительная динамика в производстве скота и птицы, а также молока — рост составил 7% и 3% соответственно. Аграрии получили 2,2 миллиарда рублей государственной поддержки. Кроме того, на 25 млн рублей обновили оборудование ветеринарных лабораторий.

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Автор:
сегодня, в 10:13 0
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