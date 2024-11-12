В Тульской области под урожай 2025 года посеяли более 270 тысяч гектаров озимых культур

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Накануне, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили результаты работы агропромышленного комплекса региона в этом году.

Аграрии посеяли порядка 940 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. Собрано более 2,2 млн тонн зерна, 470 тысяч тонн масличных культур, 67 тысяч тонн овощных культур и порядка 550 тысяч тонн картофеля.

Под урожай 2025 года посеяно более 270 тысяч гектаров озимых культур.

За 9 месяцев сохраняется положительная динамика в производстве скота и птицы, а также молока — рост составил 7% и 3% соответственно. Аграрии получили 2,2 миллиарда рублей государственной поддержки. Кроме того, на 25 млн рублей обновили оборудование ветеринарных лабораторий.