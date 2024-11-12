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В 2025 году в с. Хрущево начнут строить новую систему водоснабжения
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В 2025 году в с. Хрущево начнут строить новую систему водоснабжения

В планах – проложить водопровод длиной более 10 км.

В администрации оружейной столицы обсудили планы по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Большой Тулы. В частности, прорабатываются мероприятия по улучшению качества водоснабжения в с. Хрущево и д. Барсуки.

Водоснабжение в этих населенных пунктах состоит из пяти скважин и трёх водонапорных башен. Новый проект предусматривает строительство сети водоснабжения от существующих скважин до станции водоподготовки общей протяженностью более 5 км.

Кроме того, планируется установить новую станцию водоподготовки и водопроводную сеть, протяженностью более 10 км, по которой чистая вода будет подаваться в дома и квартиры туляков. Проектирование единой системы водоснабжения близится к завершению.  Строительно-монтажные работы запланированы на следующий год.

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