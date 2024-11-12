В Тульской области количество желающих по контракту отправиться на СВО возросло в 5 раз

Сегодня в призывном пункте уже не первый день многолюдно. Дорожные сумки уже не умещаются на стульях и горой навалены вдоль стен. В коридорах очереди из желающих отправиться в зону СВО. Одни ждут возможности подать документы, другие — уже направлены на медкомиссию и ожидают приема врача.

Среди них житель Богородицка Радик И. Ему сейчас 32 года, 33-й день рождения он планирует отпраздновать уже в военной форме.

Решение отправиться на службу по контракту парень принял около месяца назад. Для семьи его это было полной неожиданностью: Радик много лет успешно вел бизнес — выращивал растения для сада в собственном питомнике.

— Осознание того, что я должен быть там, на передовой, пришло неожиданно. О том, сколько платят, я не задумывался — с финансами у семьи проблем не было. Просто понял, что не могу остаться в стороне, — рассказывает он. — Еще месяц назад пришел в военкомат, чтобы узнать, что нужно для того, чтобы отправиться служить. Все выяснил и договорились, что к 12 ноября доделываю все дела и могу отправляться. И вот я здесь. Да, супруга и мама отговаривали, но это мое решение, поэтому они согласились. Пока я буду служить, бизнесом будет заниматься супруга. То, что я в армии не служил, меня не смущает — работа у меня предполагала физическую нагрузку, поэтому я рассчитываю, что в рамках подготовки освою азы. Не знаю, куда распределят, но хотел бы попасть в штурмовики.

По словам офицера по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора Константина Анисимова, за последнее время количество желающих отправиться в зону проведения СВО возросло примерно в 5 раз.

Константин Анисимов — Сейчас в числе востребованных специальностей снайперы, водители, медики, специалисты БПЛА, — рассказал Константин Анисимов. — На службу принимаются граждане до 60 лет любых специальностей, а также узкие специалисты до 65 лет. Для заключения контракта необходимо с собой взять паспорт, СНИЛС, ИНН, если состоит в браке и есть дети, то соответствующие документы об этом и, если имеется, военный билет. Перед заключением контракта претендент беседует с инструктором, психологом, далее — медосмотр и сдача анализов. Если все в порядке, то далее он подписывает контакт и убывает для прохождения службы. Подготовка его продлится минимум три недели.

Заместитель министра труда — директор департамента по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат Алексей Макаренко напомнил, что в регионе действует 68 различных мер поддержки участников СВО и их семей.

Алексей Макаренко — В данный момент единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ достигла 2,5 млн рублей. Из них 2,1 млн рублей — региональная и 400 тыс. рублей — федеральная. Плюс — денежное довольствие военного, участвующего в СВО. в общей сложности за первый год службы контрактник получит более 5 млн рублей, без учета премий. Премии начисляются за подбитую технику противника и каждый километр пройденного пути по территории противника.

Всю информацию можно получить по телефону: 8-800-2010-106 или на сайте служив106.рф.