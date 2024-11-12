  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области количество желающих по контракту отправиться на СВО возросло в 5 раз - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области количество желающих по контракту отправиться на СВО возросло в 5 раз

В Тульской области количество желающих по контракту отправиться на СВО возросло в 5 раз

Таковы данные пункта отбора на службу по контракту.

Сегодня в призывном пункте уже не первый день многолюдно. Дорожные сумки уже не умещаются на стульях и горой навалены вдоль стен. В коридорах очереди из желающих отправиться в зону СВО. Одни ждут возможности подать документы, другие — уже направлены на медкомиссию и ожидают приема врача.

PAV-8003.jpg

Среди них житель Богородицка Радик И. Ему сейчас 32 года, 33-й день рождения он планирует отпраздновать уже в военной форме.

PAV-8016.jpg

Решение отправиться на службу по контракту парень принял около месяца назад. Для семьи его это было полной неожиданностью: Радик много лет успешно вел бизнес — выращивал растения для сада в собственном питомнике.

— Осознание того, что я должен быть там, на передовой, пришло неожиданно. О том, сколько платят, я не задумывался — с финансами у семьи проблем не было. Просто понял, что не могу остаться в стороне, — рассказывает он. — Еще месяц назад пришел в военкомат, чтобы узнать, что нужно для того, чтобы отправиться служить. Все выяснил и договорились, что к 12 ноября доделываю все дела и могу отправляться. И вот я здесь. Да, супруга и мама отговаривали, но это мое решение, поэтому они согласились. Пока я буду служить, бизнесом будет заниматься супруга. То, что я в армии не служил, меня не смущает — работа у меня предполагала физическую нагрузку, поэтому я рассчитываю, что в рамках подготовки освою азы. Не знаю, куда распределят, но хотел бы попасть в штурмовики. 

По словам офицера по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта отбора Константина Анисимова, за последнее время количество желающих отправиться в зону проведения СВО возросло примерно в 5 раз.

Константин Анисимов

— Сейчас в числе востребованных специальностей снайперы, водители, медики, специалисты БПЛА, — рассказал Константин Анисимов. — На службу принимаются граждане до 60 лет любых специальностей, а также узкие специалисты до 65 лет. Для заключения контракта необходимо с собой взять паспорт, СНИЛС, ИНН, если состоит в браке и есть дети, то соответствующие документы об этом и, если имеется, военный билет. Перед заключением контракта претендент беседует с инструктором, психологом, далее — медосмотр и сдача анализов. Если все в порядке, то далее он подписывает контакт и убывает для прохождения службы. Подготовка его продлится минимум три недели.

Заместитель министра труда — директор департамента по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат Алексей Макаренко напомнил, что в регионе действует 68 различных мер поддержки участников СВО и их семей.

Алексей Макаренко

— В данный момент единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ достигла 2,5 млн рублей. Из них 2,1 млн рублей — региональная и 400 тыс. рублей — федеральная. Плюс — денежное довольствие военного, участвующего в СВО. в общей сложности за первый год службы контрактник получит более 5 млн рублей, без учета премий. Премии начисляются за подбитую технику противника и каждый километр пройденного пути по территории противника.

Всю информацию можно получить по телефону: 8-800-2010-106 или на сайте служив106.рф.

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:35 −4
Другие статьи по темам
Событие
служба по контрактуСВО
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Доноры из Тульской области сдали 11 тысяч литров крови
Доноры из Тульской области сдали 11 тысяч литров крови
В 2025 году в с. Хрущево начнут строить новую систему водоснабжения
В 2025 году в с. Хрущево начнут строить новую систему водоснабжения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.