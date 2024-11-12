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Николай Воробьев пожелал счастливой спортивной судьбы тульским рукопашникам

Николай Воробьев пожелал счастливой спортивной судьбы тульским рукопашникам

При поддержке «Единой России» и «Молодой Гвардии» организовано чествование победителей.

Во вторник, 12 ноября, в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с тульскими тренерами и спортсменами-рукопашниками, наиболее отличившимися своими результатами и победами в уходящем году. В том числе с юными спортсменами, выигравшими на чемпионате и первенстве мира.

В спикер-зале собрались представители различных учреждений, большинство из них — воспитанники и наставники спортшколы «Металлург».

Участников мероприятия приветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев. Он обратил внимание на традиционно высокие спортивные достижения тульской федерации по рукопашному бою, с большой благодарностью вспомнил заслуженного тренера РФ Вячеслава Васильевича Дьячкова, посвятившегося большую часть жизни воспитанию чемпионов, и адресовал победителям сезона-2024 самые теплые слова признательности.

— Желаю вам в дальнейшем счастливой спортивной судьбы, высоких достижений. Самое главное — быть достойным гражданином своей страны, патриотом и защитником тех, кому требуется помощь. В этом берите пример с ваших тренеров, педагогов, родителей, — напутствовал молодых людей Николай Юрьевич.

Он также пригласил юных рукопашников активнее участвовать в мероприятиях Штаба общественной поддержки «Единой России», где в том числе в рамках партпроекта «Детский спорт» проводятся встречи, мастер-классы по различным видам единоборств.

— «Единая Россия», реализуя народную программу партии, оказывает содействие развитию спорта в Тульской области, поддерживает все действующие в регионе федерации, многие секции, клубы, — подчеркнул Николай Воробьев. — Это помогает вовлекать в занятия физической культурой и спортом большое число людей, молодежь, людей старшего поколения. Мы помогаем проводить соревнования, летние сборы, организуем чествования ветеранов спорта, поддерживаем любительские объединения, дворовый спорт.

Николай Воробьев вручил победителям и призерам, их тренерам благодарственные письма, выразил уверенность в достижении новых вершин.

Участников встречи также приветствовала депутат Тульской городской Думы, директор спортшколы «Металлург», куратор партпроекта «Детский спорт» в Туле Надежда Козьякова.

— Наше учреждение с 1996 года развивает рукопашный бой, и эта работа всегда нацелена на результативность спортсменов — наши воспитанники приносят медали, которыми гордится весь регион! — сказала Надежда Александровна, отметившая также очень дружный, профессиональный коллектив тренеров и пожелавшая их подопечным новых побед в спорте и в жизни.

После церемонии награждения был организован стол с чаепитием, собравшиеся поговорили о планах и предстоящих турнирах, которые обязательно получат поддержку партии «Единая Россия».

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