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Тульская область получит 43 млн рублей на уход за пенсионерами и инвалидами на дому
Фото: ru.freepik.com.

Тульская область получит 43 млн рублей на уход за пенсионерами и инвалидами на дому

Работа ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Несколько регионов России получат дополнительные средства на реализацию программы ухода за пожилыми людьми и инвалидами на дому. 

Почти 170 миллионов рублей выделят 17 субъектам РФ, сообщили в кабмине. В их числе и Тульская область. Наш регион получит 43 миллиона рублей. Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 16 миллиардов рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Кроме того, с 2025 года россияне старше 80 лет и инвалиды первой группы получат надбавку к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей. Сейчас эти деньги получают те, кто за ними ухаживает. Минтруд уже дополнил перечень документов, необходимых для назначения выплаты и перерасчета пенсии.

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Автор:
сегодня, в 10:02 +1
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