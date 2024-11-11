В Туле и области против гриппа привито более полумиллиона жителей

В Тульской области продолжается иммунизация против гриппа. За счет средств федерального бюджета в область поступили противогриппозные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослых, вакцины «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» для иммунизации детей, «Ультрикс Квадри» для иммунизации беременных.

Дополнительно, за счет средств областного бюджета, закуплена вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря.

По состоянию на 11 ноября против гриппа привито 675 991 человек, из них — 128 874 ребенка и 547 117 взрослых.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.