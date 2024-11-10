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Росгвардейцы за неделю изъяли у туляков 25 единиц оружия
Фото Росгвардии по Тульской области.

Росгвардейцы за неделю изъяли у туляков 25 единиц оружия

Добровольно жители региона сдали 15 единиц оружия.

За минувшую неделю сотрудники региональной Росгвардии провели почти 100 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Выявлено 13 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему. Сотрудники изъяли по различным причинам 25 единиц оружия и более 110 патронов, добровольно жители региона сдали 15 единиц гражданского оружия.

— Граждане обязаны соблюдать правила хранения, ношения, уничтожения, изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему, — отметили в ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 19:18 0
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