Росгвардейцы за неделю изъяли у туляков 25 единиц оружия

Фото Росгвардии по Тульской области.

За минувшую неделю сотрудники региональной Росгвардии провели почти 100 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Выявлено 13 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему. Сотрудники изъяли по различным причинам 25 единиц оружия и более 110 патронов, добровольно жители региона сдали 15 единиц гражданского оружия.

— Граждане обязаны соблюдать правила хранения, ношения, уничтожения, изготовления, продажи, передачи, перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему, — отметили в ведомстве.