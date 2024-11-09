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Вильфанд заявил о резком похолодании с понедельника
Фото Артема Жильцова.

Вильфанд заявил о резком похолодании с понедельника

По ночам температура воздуха будет опускаться до минусовых значений.

Резкое понижение температуры прогнозируется с понедельника. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что давление в центре европейской России будет выше нормы, погода будет облачной.

— Погода такая мрачноватая, хмуроватая. Будут прояснения, но и только. Но без осадков, что очень важно. Это будет до середины следующей недели, — заявил Вильфанд.

По его словам, с понедельника резко поменяется циркуляция воздуха — он будет перемещаться с севера и северо-запада. Из-за этого произойдет понижение температуры.

— В ночь на 11 ноября в Москве -1…+1, а по области — до -4, — рассказал синоптик.

Днем в понедельник температура будет от +1 до +3 градусов, такая температура будет близка к средним многолетним значениям.

12 и 13 ноября в Центральной России будет облачно с прояснениями, температура ночью — от -4 до +1, днем — от 0 до +5, без осадков. Но уже 14 ноября местами прогнозируются небольшие осадки.

— Ночные температуры — -3…+2 градуса, а днем — +2…+3 градуса. В пятницу и следующие выходные, по предварительным расчетам, ночные температуры будут отрицательные, от 0 до -5 градусов, а днем около 0, — прогнозирует Роман Вильфанд.

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Фотограф:
сегодня, в 22:03 0
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