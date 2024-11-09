В Туле супружескую пару поздравили с 60-летием совместной жизни

Фото: комитет по делам ЗАГС Тульской области.

Во Дворце бракосочетания Тулы торжественно поздравили юбиляров супружеской жизни Василия Анатольевича и Зинаиду Николаевну Тихоновых.

Молодые Василий и Зинаида познакомились в клубе на танцах в Белеве Тульской области. Василий служил в армии, а Зинаида училась в торговом техникуме. Их случайная встреча положила начало крепкому семейному союзу. Поженились юбиляры 5 ноября 1964 года, свадьбу играли в узком кругу.

Супруги воспитали дочь и сына, радуются внуку и правнучке.

Как сообщает комитет по делам ЗАГС в Тульской области, на протяжении многих лет юбиляры продолжают любить, ценить, беречь и уважать друг друга. В этом и кроется секрет их семейного счастья.