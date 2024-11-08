Снос детской площадки в Малевке: ситуацию прокомментировала городская администрация

Говорят, что новое оборудование установят в следующем году.

Сегодня, 8 ноября, мы публиковали обращение жителей деревни Малёвки. Напомним, люди рассказали, что на улице Михайловка снесли детскую площадку, которую жители возводили за свой счёт.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации:

— 25 октября сотрудниками управления была обследована детская площадка в районе дома № 1. В ходе обследования установлено, что детское игровое оборудование находится в аварийном состоянии. 29 октября проведена встреча со старшим по улице Михайловка и старостой деревни по вопросу организации демонтажа аварийного детского игрового оборудования. 9 ноября запланировано проведение дополнительной встречи с инициативной группой. Предварительно установка детского игрового оборудования, взамен демонтированного, намечена на 2025 год.