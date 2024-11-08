В деревне Малёвке снесли детскую площадку, которую жители ставили за свой счёт

В редакцию Myslo обратились жители деревни Малёвки. Люди рассказали, что на улице Михайловка снесли детскую площадку, которую жители возводили за свой счёт:

— За площадкой жители ухаживали самостоятельно, красили, косили территорию, на ней постоянно гуляли дети. Администрация взамен снесенной площадки сейчас ничего устанавливать не планирует, ссылается на ориентировочные сроки 2025–2026 гг. Теперь вместо площадки из окна виден огромный пустырь.

Отметим, что часть жителей Малёвки вовсе не против сноса: говорят, что площадка проржавела и её необходимо было сносить из-за соображений безопасности.