У «Партизанской деревни» на Маршала Жукова поставили новый детский городок

Под детским игровым оборудованием уложили травмобезопасное прорезиненное покрытие, установили лавочки, урны, заасфальтировали подходы. По просьбе жителей в следующем году здесь дополнительно установят еще 5 лавочек.

Заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Кожухова рассказала, что всего по программе «Комплексное благоустройство» в этом году в областной столице выполнены работы на 85 объектах общей стоимостью 100 млн рублей. Это общественные пространства и дворы.

Благоустройство территорий в Туле ведется по 4 программам: «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», «Народный бюджет», «Наш город» и «Комплексное благоустройство». В этом году в муниципальном образовании всего благоустроено 711 объектов более чем на 700 млн рублей.

