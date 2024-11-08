  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Конкурсы Myslo
  5. Голосуем в конкурсе «Люблю тебя!» - Блог «Конкурсы Myslo» - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
У «Партизанской деревни» на Маршала Жукова поставили новый детский городок

У «Партизанской деревни» на Маршала Жукова поставили новый детский городок

8 ноября прошла приемка выполненных работ.

Под детским игровым оборудованием уложили травмобезопасное прорезиненное покрытие, установили лавочки, урны, заасфальтировали подходы. По просьбе жителей в следующем году здесь дополнительно установят еще 5 лавочек. 

Заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Кожухова рассказала, что всего по программе «Комплексное благоустройство» в этом году в областной столице выполнены работы на 85 объектах общей стоимостью 100 млн рублей. Это общественные пространства и дворы. 

Благоустройство территорий в Туле ведется по 4 программам: «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», «Народный бюджет», «Наш город» и «Комплексное благоустройство». В этом году в муниципальном образовании всего благоустроено 711 объектов более чем на 700 млн рублей. 
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
городокПартизанская деревня
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Снос детской площадки в Малевке: ситуацию прокомментировала городская администрация
Снос детской площадки в Малевке: ситуацию прокомментировала городская администрация
В тульском педуниверситете создали новое студенческое конструкторское бюро
В тульском педуниверситете создали новое студенческое конструкторское бюро
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.