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В Ясной Поляне временно закроют Дом Толстого
Фото из архива Myslo.

В Ясной Поляне временно закроют Дом Толстого

Его будут готовить к зиме.

С 11 по 19 ноября в связи с подготовкой к зимнему сезону Дом Л. Н. Толстого будет закрыт для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы. В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

— Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем мемориальные здания для посетителей, чтобы провести в них профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки и удобства посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить усадьбу в том виде, в котором она была при Льве Толстом, — говорят работники.

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