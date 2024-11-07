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Тульские гаишники проводят рейд «Грузовик»
Фото из архива УГИБДД по Тульской области.

Тульские гаишники проводят рейд «Грузовик»

С начала месяца инспекторы выявили 57 нарушений.

С 1 по 10 ноября в Туле проводится профилактическое мероприятие «Грузовик». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области. Мероприятие направлено на профилактику и пресечение нарушений ПДД водителями грузового транспорта. 

На текущий момент с начала операции выявлено 57 нарушений в том числе:

  • 1 нарушение по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ — Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенным такого права. Влечет наложение административного штрафа 30 000 рублей.
  • 1 нарушение по ст. 18.8 КоАП РФ — Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания). Влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.
  • 1 нарушение по ст. 264.3 УК РФ — Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством и повергнутым административному наказанию или имеющему судимость. Влечет наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 лет, либо обязательными работами на срок 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Особое внимание в ходе операции уделяется:

  • Скоростному режиму: часто водители грузовиков превышают скорость, что создает серьезную опасность для других участников движения.
  • Перевозке грузов: неправильная фиксация груза, перегрузка, отсутствие разрешений на перевозку негабаритных грузов.
  • Техническому состоянию транспортных средств: неисправные тормозные системы, освещение, неработающие поворотники.
  • Состоянию водителей: усталость, недосыпание, употребление алкоголя.

Госавтоинспекция призывает водителей всегда строго соблюдать ПДД.

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