Беларусь хочет поставлять в Тулу электробусы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Лукашенко видит перспективной реализацию в Туле пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсудил вопрос поставки белорусской техники в регион.

Глава государства заявил, что перспективной видится реализация в Тульской области пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций. Ведь в этой сфере Белоруссия уже накопила определенный опыт.

Напомним, в 2018 году в Туле уже тестировали электробус производства компании VOLGABUS. Этому виду городского пассажирского транспорта не нужны ни электрическая контактная сеть, ни топливо. Однако вопрос покупки так и остался незавершенным.