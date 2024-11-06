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Беларусь хочет поставлять в Тулу электробусы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Беларусь хочет поставлять в Тулу электробусы

Лукашенко видит перспективной реализацию в Туле пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсудил вопрос поставки белорусской техники в регион. 

Глава государства заявил, что перспективной видится реализация в Тульской области пилотного проекта по запуску электробуса и строительству зарядных станций. Ведь в этой сфере Белоруссия уже накопила определенный опыт.

Напомним, в 2018 году в Туле уже тестировали электробус производства компании VOLGABUS. Этому виду городского пассажирского транспорта не нужны ни электрическая контактная сеть, ни топливо. Однако вопрос покупки так и остался незавершенным. 

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Автор:
сегодня, в 11:31 0
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