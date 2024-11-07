В Госдуму внесут проект о запрете тратить более 1 млн рублей из бюджета на концерты

Фото Алексея Пирязева.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внести законопроект о запрете тратить более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов на выступления артистов. Об этом 6 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Сэкономленные средства предлагается отправлять на финансирование сфер здравоохранения и образования. Отмечается, что в связи со снижением доходов региональных бюджетов в ближайшие годы и сокращением межбюджетных трансферов тратить большие суммы на проведение подобных развлекательных мероприятий является нецелесообразным.

«Например, в столице одного из субъектов РФ муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта ко Дню города с участием певца Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN)», — поясняется в документе.

В сентябре планировалось выступление певца SHAMAN на праздновании Дня Ставропольского края. Однако губернатор Владимир Владимиров после опроса в своем телеграм-канале о целесообразности траты средств на выступления артистов решил отменить концерт. В результате певец вернул 15 млн рублей в бюджет края.