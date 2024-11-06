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Тулякам напомнили о запрете использования дронов
Фото Алексея Пирязева

Тулякам напомнили о запрете использования дронов

Запускать беспилотники можно только ограниченному числу лиц и исключительно по согласованию с властями.

В 2022 году в Тульской области был введён уровень повышенной готовности – жителям запретили использовать беспилотные летательные аппараты. За несоблюдение запрета предусмотрена административная или уголовная ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы.

Использовать БПЛА могут органы государственной власти Тульской области и подведомственные им организации, органы местного самоуправления и организации, выполняющие гособоронзаказ.

Чтобы запустить БПЛА, нужно направить в профильное министерство информацию о цели использования, дате, времени, координатах планируемого использования беспилотника, его характеристики, данные об операторе полета.

При полёте над населённым пунктом потребуется приложить разрешения от главы администрации муниципалитета и от Калужского или Московского филиала Единого центра организации воздушного движения РФ.

Подать заявку в профильное министерство следует в пределах установленного срока. Все подробности можно найти здесь.

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Место
Тульская область

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