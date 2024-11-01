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«Шприцы, бутылки, непонятный хохот»: в Донском жители боятся отправлять детей в школу из-за отсутствия освещения
Скрин из видео народного фронта.

«Шприцы, бутылки, непонятный хохот»: в Донском жители боятся отправлять детей в школу из-за отсутствия освещения

Дорога проходит через железную дорогу, заброшенные здания и гаражи.

В Донском дети хотят в школу по неосвещенному участку дороги, которая проходит через железную дорогу и гаражи, где бродят бездомные люди и бродячие собаки. Освещение отсутствует от дома № 2 на улице Артема и до дома № 3 на улице Горького. Другой путь через улицу Пристанционная намного дальше до школы и также не освещается до начала улицы Ленина. 

В округе около 200 домов. Местные жители переживают за своих детей. Туляки обращались в администрацию города, но там им ответили, что освещение, возможно, сделают, но когда не уточнили. 

— Народный фронт обратился в администрацию города Донской с просьбой рассмотреть данный вопрос и сделать освещение по данной тропе для жителей, а также рассмотреть возможность поставить камеру городского наблюдения, — сообщили волонтеры. 

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Автор:
сегодня, в 11:43 +2
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