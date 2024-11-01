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Тульские врачи рассказали, как переливают младенцам кровь в утробе матери
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Тульские врачи рассказали, как переливают младенцам кровь в утробе матери

Операции помогают предотвратить осложнения, связанные с явлениями резус – конфликта.

Врачи ультразвуковой диагностики выполняют внутриутробное внутривенное переливание препаратов крови плоду при наличии осложнений, которые связаны с резус-конфликтом беременной и плода, рассказали в минздраве Тульской области. 

По показаниям беременная женщина направляется на ультразвуковое исследование кровотока плода. Это позволяет определить скорость кровотока в средней мозговой артерии, с целью своевременной диагностики тяжелой анемии у плода. 

«Внутрисосудистое внутриутробное переливание крови плоду проводится на сроке от 18 до 35-36 недели беременности. Это вмешательство позволяет пролонгировать беременность, улучшает перинатальные исходы, снижает перинатальную заболеваемость и предотвращает осложнения, связанные с явлениями резус — конфликта», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики главного корпуса Сергей Брызгалин.
 

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Автор:
сегодня, в 11:07 0
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