Тульские врачи рассказали, как переливают младенцам кровь в утробе матери

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Врачи ультразвуковой диагностики выполняют внутриутробное внутривенное переливание препаратов крови плоду при наличии осложнений, которые связаны с резус-конфликтом беременной и плода, рассказали в минздраве Тульской области.



По показаниям беременная женщина направляется на ультразвуковое исследование кровотока плода. Это позволяет определить скорость кровотока в средней мозговой артерии, с целью своевременной диагностики тяжелой анемии у плода.

«Внутрисосудистое внутриутробное переливание крови плоду проводится на сроке от 18 до 35-36 недели беременности. Это вмешательство позволяет пролонгировать беременность, улучшает перинатальные исходы, снижает перинатальную заболеваемость и предотвращает осложнения, связанные с явлениями резус — конфликта», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики главного корпуса Сергей Брызгалин.

