Подросток из Калуги обманул жителей Тульской области на 500 тысяч рублей

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокурор Тепло-Огаревского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 18-летнего жителя города Калуги.



С 3 по 6 мая злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые по телефону сообщили пяти жителям Тепло-Огаревского района, что их родственники якобы попали в ДТП и для урегулирования сложившейся ситуации требуется оказать материальную помощь.

Безработный молодой человек, работая в роли курьера, забрал у туляков около 500 тысяч рублей. Часть денег он успел перечислить на электронные счета остальных мошенников.

— В момент задержания у несовершеннолетнего находились 300 тысяч рублей, принадлежащие обманутым жителям, которыми он не успел распорядиться по независящим от него обстоятельствам. В ходе следствия ущерб полностью возмещен потерпевшим, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело для рассмотрения направят в Щекинский межрайонный суд.