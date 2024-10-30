Из-за непогоды тульские энергетики работают в режиме повышенной готовности

В преддверии усиления ветра специалисты «Тулэнерго» готовятся к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды. Устранять обрывы на линиях готовы 415 специалистов и 72 единицы спецтехники. Также в их распоряжении находятся 37 резервных источников электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии на социально значимые объекты.

Работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с подразделениями МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним и позвонить на круглосуточную горячую линию: 8(800)220-0-220.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов также можно на сайте.