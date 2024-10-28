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Туляков ждет шестидневная рабочая неделя
Фото: ru.freepik.com.

Туляков ждет шестидневная рабочая неделя

Все из-за празднования Дня народного единства.

Россиянам на начавшейся трудовой неделе предстоит работать шесть дней — с понедельника, 28 октября, по субботу, 2 ноября. Удлиненный график ждет работников в связи с празднованием Дня народного единства, такой производственный календарь утвержден правительством РФ.

Таким образом, суббота, 2 ноября, будет рабочим днем, однако на следующей неделе работать можно будет на один день меньше. Короткая неделя образуется в связи с тем, что выходной праздничный день выпадает на понедельник, 4 ноября. При этом рабочая суббота 2 ноября будет сокращенной по продолжительности рабочего графика в соответствии с Трудовым кодексом.

Следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян в декабре: рабочим днем будет суббота, 28 декабря, тогда как новогодние выходные будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

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Автор:
сегодня, в 10:32 −2
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