В Ефремовском районе три школы нарушили требования пожарной безопасности

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Сотрудники прокуратуры Тульской области выезжали с проверками о пожарной безопасности в МКОУ «Средняя школа №1 имени И. Д. Кувалдина», МКОУ «Средняя школа №6» и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».

В учебных заведениях была неисправна система пожарной сигнализации и домовых пожарных извещателей. Электрические удлинители использовали без выключателей и заземления, пути эвакуации были завалены хламом.

Директорам учебных заведений внесли представления об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.