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В Ефремовском районе три школы нарушили требования пожарной безопасности
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Ефремовском районе три школы нарушили требования пожарной безопасности

Директорам учебных заведений внесли представления.

Сотрудники прокуратуры Тульской области выезжали с проверками о пожарной безопасности в МКОУ «Средняя школа №1 имени И. Д. Кувалдина», МКОУ «Средняя школа №6» и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».  

В учебных заведениях была неисправна система пожарной сигнализации и домовых пожарных извещателей. Электрические удлинители использовали без выключателей и заземления, пути эвакуации были завалены хламом. 

Директорам учебных заведений внесли представления об устранении нарушений.  Решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности. 

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Автор:
сегодня, в 10:03 +2
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