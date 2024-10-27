Дмитрий Миляев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

«Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день вы перевозите десятки тысяч пассажиров по всей области и за ее пределами. При этом особое внимание уделяете повышению безопасности и созданию комфортных условий перевозок для наших жителей. Этому способствует внедрение в отрасль современных технологий и инновационных разработок, модернизация и совершенствование транспортной инфраструктуры региона.

Важно, что в своей работе вы руководствуетесь не только должностной инструкцией, но и проявляете чуткость и заботу о пассажирах.

Спасибо вам за преданность делу, бдительность, отзывчивость и внимательное отношения к людям.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и удачи на дорогах!

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев».