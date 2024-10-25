Скандинавский циклон резко ухудшит погоду на следующей неделе

Фото Дмитрия Дзюбина.

Октябрь в Центральной России продолжает радовать теплой погодой. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», на сегодняшний день температура выше климатической нормы больше чем на 1,5°.

Теплее нормы на 2–4° будет предстоящая пятидневка: среднесуточная температура воздуха составит +4…+7 °С. Тем не менее синоптики рекомендуют автомобилистам уже в предстоящие выходные сменить резину на зимнюю.

Во второй половине недели погоду резко ухудшит скандинавский циклон.

В четверг-пятницу пройдут дожди с мокрым снегом, днем ожидается 0…+5 °С.

В первой половине ноября температура будет на 1–2° выше нормы, но норма этих дней ноября уже 0…−1 °С ночью и +3…+4 °С днём. Ожидаются осадки.