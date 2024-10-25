Fashion-индустрия дореволюционной Тулы: в городе открылась новая выставка

На экспозиции в музее «Тульские самовары» – костюмы, платья, шляпки, белье, кружева конца XIX – начала XX веков, швейные машинки и швейные принадлежности.

Выставка знакомит и с персоналиями — известными тульскими портными. Так, ателье Финкельштейнов сначала находилось на улице Киевской (ныне проспект Ленина). Его продукция славилась отменным качеством. Сюда обращались состоятельные граждане, артисты, военные.

Заслуженной славой пользовался портной Владимир Иванович Мельшиян. У него одевались тульские врачи, чиновники, владельцы магазинов и фабрик. Известным портным в Туле был Семён Яковлевич Левицкий. Он работал в швейном производстве до 1940-х годов.

На выставке можно увидеть фото тульских портных Финкельштейнов, Левицких, Люблиных.

Выставка дает представление о многочисленных фактах, связанных с модой. Основным облачением горожанок во второй половине XIX века было длинное платье в пол. Дворянки имели множество нарядов, которые меняли на протяжении дня. Список одних только светских костюмов включал: прогулочное, выездное, бальное, визитное. Представлено повседневное городское платье из синего шёлка с белым воротником начала XX века.

Старинную одежду хранить сложно, но сейчас в Тульском музейном объединении есть фондохранилище, оборудованное в соответствии с современными требованиями.

Мещане одевались проще. Один из экспонатов выставки — платье богатой мещанки персикового цвета, украшенное чёрным кружевом. Оно сшито в 1880-е годы. Одежда мещанок была более практичной, чем у дворянок. Чтобы юбка не пачкалась, в нее вшивали специальный шнурок, потянув за него, женщина могла приподнять подол и избежать загрязнения.

На выставке можно увидеть образцы одоевского мерного кружева белого цвета с узором — паучки, а еще кружевную манишку конца XIX — начала XX веков. Эпоха модерна оживила интерес к кружеву. Особой популярностью пользовалось бельгийское и французское кружево, но стоило оно дорого. В начале XX века на помощь местным модницам пришли белёвские кружевницы. В их ассортименте появились скатерти, воротнички, косынки, шарфы.

В это время стало популярно вязание крючком. На Киевской улице открылась кружевная мастерская дамских нарядов госпожи Кривицкой, которая предлагала самые разные кружева тульским модницам.

Мужской сюртук черного цвета начала XX века также можно увидеть в экспозиции. Это была самая популярная одежда мужского гардероба. Его носили как повседневную одежду, а чиновники — как форменную.

Модные женские журналы начала XX века — отечественный «Журнал для хозяек» и французский Les Modes — служили источником идей для портных. Издания также можно рассмотреть на выставке.

Выставка работает до 30 января.

6+

Возможно посещение по Пушкинской карте.

Тула, ул. Менделеевская, 8.

8 (4872) 31-23-33.