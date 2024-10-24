В Тульской области открылось единственное в России производство огнестойкого турбинного масла

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

От лица губернатора Дмитрия Миляева с открытием руководство и работников компании поздравил его первый заместитель — председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

— Проект реализован благодаря соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. В площадку инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест. На территории Российской Федерации аналогичные производства отсутствуют, а зарубежные поставки в условиях санкционного давления ограничены. Новое производство укрепит технологический суверенитет энергетической отрасли России, — сказал Михаил Пантелеев.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, генеральный директор АО «НЭК» Александр Корешев и председатель Совета директоров АО «НЭК», советник генерального директора Дмитрий Филатов.

— В это непростое время, когда Запад ввел беспрецедентное количество санкций против России, перед нами стоит задача по формированию технологического суверенитета. Одна из ключевых отраслей — энергетика, сейчас испытывает дефицит определенной продукции. Этот проект не только возрождает наш технологический суверенитет в направлении огнестойких турбинных масел, но и возрождает компетенции, утерянные после распада СССР, — сказал Михаил Юрин.

Российские энергетические компании, такие как Группа «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Юнипро», ПАО «ЭЛ5-Энерго» используют огнестойкое турбинное масло в маслонаполненном оборудовании большой мощности. До 2023 года всё применяемое сырье было иностранного производства.

— Наша цель — удовлетворить потребности российских энергогенерирующих компаний в качественном огнестойком турбинном масле — уникальном продукте на российском рынке. Именно качество делает наше масло незаменимым для обеспечения безопасности и эффективности работы энергетических установок, — отметил генеральный директор предприятия.

Завершение строительства второй очереди и ввод в эксплуатацию намечены на конец 2025 года. После этого производственная мощность завода составит более 2500 тонн в год, а штатная численность — 150 человек.



Также Михаил Юрин и Михаил Пантелеев осмотрели производственные площадки АО «Тулачермет» и ООО «ПромСорт-Тула».