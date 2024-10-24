  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области открылось единственное в России производство огнестойкого турбинного масла - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области открылось единственное в России производство огнестойкого турбинного масла
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области открылось единственное в России производство огнестойкого турбинного масла

Первую очередь завода группа «НЭК» торжественно открыла 24 октября.

От лица губернатора Дмитрия Миляева с открытием руководство и работников компании поздравил его первый заместитель — председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

— Проект реализован благодаря соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. В площадку инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест. На территории Российской Федерации аналогичные производства отсутствуют, а зарубежные поставки в условиях санкционного давления ограничены. Новое производство укрепит технологический суверенитет энергетической отрасли России, — сказал Михаил Пантелеев.

n7ya737f69419ahlsgyx6gdrudspy2hk.jpg

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, генеральный директор АО «НЭК» Александр Корешев и председатель Совета директоров АО «НЭК», советник генерального директора Дмитрий Филатов.

— В это непростое время, когда Запад ввел беспрецедентное количество санкций против России, перед нами стоит задача по формированию технологического суверенитета. Одна из ключевых отраслей — энергетика, сейчас испытывает дефицит определенной продукции. Этот проект не только возрождает наш технологический суверенитет в направлении огнестойких турбинных масел, но и возрождает компетенции, утерянные после распада СССР, — сказал Михаил Юрин.

i9pt2x2oyw29fnk32w4b4ooa46d2nw43.jpg

Российские энергетические компании, такие как Группа «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Юнипро», ПАО «ЭЛ5-Энерго» используют огнестойкое турбинное масло в маслонаполненном оборудовании большой мощности. До 2023 года всё применяемое сырье было иностранного производства.

3t74qelkm0drsaufc1i5wjvetru8bg05.jpg

— Наша цель — удовлетворить потребности российских энергогенерирующих компаний в качественном огнестойком турбинном масле — уникальном продукте на российском рынке. Именно качество делает наше масло незаменимым для обеспечения безопасности и эффективности работы энергетических установок, — отметил генеральный директор предприятия.

Завершение строительства второй очереди и ввод в эксплуатацию намечены на конец 2025 года. После этого производственная мощность завода составит более 2500 тонн в год, а штатная численность — 150 человек.
 
Также Михаил Юрин и Михаил Пантелеев осмотрели производственные площадки АО «Тулачермет» и ООО «ПромСорт-Тула».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
заводмасло
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексине задержали 17-летнего мошенника
В Алексине задержали 17-летнего мошенника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.