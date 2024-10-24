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Поймать мошенника за четыре часа: в Туле впервые прошла интерактивная игра среди сотрудников МВД

Поймать мошенника за четыре часа: в Туле впервые прошла интерактивная игра среди сотрудников МВД

Тема игры: «Раскрытие преступления, совершенного в сфере информационно-телекоммуникационных технологий».

Сегодня, 24 октября, на базе отделения по Тульской области Главного управления ЦБ РФ прошла уникальная интерактивная игра. Такой формат пробуют впервые. Цель — вычислить мошенника, применяя новейшие алгоритмы и методики по раскрытию киберпреступлений.

«Упражнение» решили провести неслучайно: директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров отметил, что объем хищений растет, а мошенники используют все более и более изощренные схемы обмана.

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— Показатели, к сожалению, не снижаются, — рассказывает Вадим Александрович, — люди страдают от действий злоумышленников. За первые шесть месяцев этого года мошенники похитили у клиентов финансовых организаций 9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер потерь увеличился на 10,6%.

Уваров напомнил, что для противодействия кибермошенникам между Банком России и МВД России с октября 2023 года действует автоматизированный информационный обмен, благодаря которому правоохранительные органы могут в режиме «одного окна» получать от регулятора необходимые для расследования уголовных дел сведения по мошенническим операциям.

Среди гостей, приглашенных на игру, руководители оперативных и следственных подразделений Министерства внутренних дел РФ, а также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— Такие мероприятия позволяют укрепить взаимодействие полиции, банковского сектора и выработать совместные конструктивные решения для обеспечения кибербезопасности наших граждан.

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Сюжет интерактивной игры разработали следователи, поэтому простой задачка точно не была. Участникам предстояло поговорить с потерпевшими-актерами, запросить необходимые данные у банков и сотовых операторов и выйти на след правонарушителей.

Обычно на раскрытие таких дел требуется время, но у участников игры было всего три-четыре часа. Побеждал тот, кто первым установит личность организатора преступной группировки.

В игре состязались восемь команд следственного департамента МВД России и органов внутренних дел из Москвы, Московской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Ярославской, Орловской и Тульской областей. Каждая состоит из руководителя следственного подразделения региона, следователя, оперативного сотрудника уголовного розыска или подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Впечатлениями поделился заместитель начальника следственного отдела УМВД по городу Новомосковску Андрей Щупко, участник тульской команды:

Андрей Щупко

— Игра интересная. Пока непонятно, насколько будет трудно, но очень интересно. По поводу тактики пока ничего рассказывать не буду — ведется следствие.

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К игре участники и организаторы подошли со всей серьезностью: съемка в УМВД по городу Чекалину — кабинете с соответствующей табличкой — запрещена. Детали преступлений и ход следствия держатся в строжайшем секрете, чтобы никто из участников не получил ценную информацию раньше времени. 

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Быстрее всех с задачей справилась команда ГУ МВД России по г. Москве.

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