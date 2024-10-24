В Алексине задержали 17-летнего мошенника

Фото из архива Myslo.

В Алексине Следственный комитет по Тульской области расследует уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Парень обвиняется в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что в феврале 2024 года неизвестные позвонили жительнице Алексина и заявили ей, что её дочь попала в ДТП и срочно требуются деньги.

— После этого, действуя в составе организованной группы с вышеуказанными неустановленными лицами, 17-летний подросток забрал у женщины денежные средства в общей сумме 150 000 рублей и перевел их за вознаграждение неизвестным, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Парню предъявлено обвинение в мошенничестве. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Следователи устанавливают иных участников данной организованной группы. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.