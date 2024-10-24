  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Алексине задержали 17-летнего мошенника - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Алексине задержали 17-летнего мошенника
Фото из архива Myslo.

В Алексине задержали 17-летнего мошенника

Парень, действуя в составе организованной группы, забрал у жертвы 150 000 рублей.

В Алексине Следственный комитет по Тульской области расследует уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Парень обвиняется в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что в феврале 2024 года неизвестные позвонили жительнице Алексина и заявили ей, что её дочь попала в ДТП и срочно требуются деньги.

— После этого, действуя в составе организованной группы с вышеуказанными неустановленными лицами, 17-летний подросток забрал у женщины денежные средства в общей сумме 150 000 рублей и перевел их за вознаграждение неизвестным, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Парню предъявлено обвинение в мошенничестве. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Следователи устанавливают иных участников данной организованной группы. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
мошенничество

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области открылось единственное в России производство огнестойкого турбинного масла
В Тульской области открылось единственное в России производство огнестойкого турбинного масла
В Заречье вандалы разгромили салон красоты: тулякам обещают вознаграждение за информацию о них
В Заречье вандалы разгромили салон красоты: тулякам обещают вознаграждение за информацию о них
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.