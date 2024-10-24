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Ольга Бузова выпустила фильм про Тульский педуниверситет
Скрин из фильма.

Ольга Бузова выпустила фильм про Тульский педуниверситет

В шоу «Ольга Вузова» звезда делает обзоры на российские университеты. Очередной выпуск посвящен ТГПУ.

Выпуск о Тульском педуниверситете, который Ольга Бузова снимала в Туле в мае 2024 года, наконец увидел свет.

«Ты думаешь, что учеба в вузе — это скучно и неинтересно? Наша ведущая Ольга Бузова точно не согласилась бы с этим.

Чтобы убедиться в том, что пары могут быть увлекательными, скорее смотри новый выпуск! В нем Ольга отправляется в Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.

Для чего в лаборатории разводят мух, чем пахнут сушеные личинки и почему студенты играют в компьютеры на парах? Все ответы в видео», — гласит аннотация к фильму. 

В шоу принимали участие студенты и преподаватели, а также ректор ТГПУ Константин Подрезов, поразивший Бузову своей физической формой.

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сегодня, в 12:49 −1
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Люди
Ольга Бузова
Место
Тула
 

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