Ольга Бузова выпустила фильм про Тульский педуниверситет

Скрин из фильма.

Выпуск о Тульском педуниверситете, который Ольга Бузова снимала в Туле в мае 2024 года, наконец увидел свет.

«Ты думаешь, что учеба в вузе — это скучно и неинтересно? Наша ведущая Ольга Бузова точно не согласилась бы с этим.

Чтобы убедиться в том, что пары могут быть увлекательными, скорее смотри новый выпуск! В нем Ольга отправляется в Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.

Для чего в лаборатории разводят мух, чем пахнут сушеные личинки и почему студенты играют в компьютеры на парах? Все ответы в видео», — гласит аннотация к фильму.

В шоу принимали участие студенты и преподаватели, а также ректор ТГПУ Константин Подрезов, поразивший Бузову своей физической формой.