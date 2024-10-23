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Древние металлурги и клад из женских украшений под Тулой: археологи поделились результатами раскопок

Древние металлурги и клад из женских украшений под Тулой: археологи поделились результатами раскопок

Одним из мест, где все лето провели участники археологической экспедиции, стала тульская деревня Барыбинка.

Какую историю поведали найденные историками предметы? В июле Myslo публиковал подробный репортаж о том, как продвигается работа. 22 октября начальник Тульской археологической экспедиции Евгений Столяров подвел итоги.

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— Мы должны были раскрыть детали сразу двух историй. Первая связана с найденным здесь уникальным кладом. Его обнаружили «черные копатели» несколько лет назад. Клад состоял из женских украшений эпохи среднесарматской культуры конца I — первой половины II века. Нам предстояло выяснить контекст: где был сокрыт клад — в производственном, культовом или жилом сооружении? или просто зарыт на окраине поселения?

Раскопки показали, что клад был спрятан в столбовой наземной конструкции, которая была не совсем типична для того времени. Она состояла из двух помещений, содержала очень много камня и шлака. Мы предполагаем, что она была связана с металлургическим производством.

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Работа с контекстом — самое важное, уверен Евгений Столяров. Каким бы уникальным ни был клад, 50% информации — это история места, где он был найден. 

— Недалеко от этого поселения обнаружены еще три памятника, которые содержали слои не только первых веков нашей эры, но XIV–XV вв. Они интересны в первую очередь тем, что расположены в 4 км от городища Торхово — места, где находилась древняя Тула. Казалось бы, найдены простые рядовые поселения, но они становятся в один контекст с Торховским городищем и начинают рассказывать уже другую историю.

На месте раскопок был обнаружен двустворчатый крест энколпион, перстень-печатка, монеты «Пражские гроши», монета — подражание ордынскому дихрему XIV–XV веков, а также бронзовая подвеска конца I — второй половины II века. Все эти находки говорят о сложной политической обстановке в то время на этой территории.

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— Теперь у нас есть совершенно новые перспективы изучения Тульской области. Отчасти под Торхово мы открыли ранее неизвестные страницы тульской истории.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:35 +2
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археологиархеологические раскопкикладженские украшения
Место
ТулаТульская областьБарыбинка

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