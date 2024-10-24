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Большинство туляков поддерживают введение штрафов за оскорбление учителей
Фото Алексея Пирязева.

Большинство туляков поддерживают введение штрафов за оскорбление учителей

Почти каждый пятый затруднился с ответом.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за публичное оскорбление учителя, когда он находится при исполнении своих обязанностей, будет предусмотрен штраф. Большинство жителей Тульской области поддержали эту инициативу, рассказали аналитики SuperJob. 

15% опрошенных выступили против: «Если бы штрафы могли всё решить»; «Дело в воспитании». Почти каждый пятый (18%) затруднился с ответом: «Почему всё всегда так категорично? В любой ситуации нужно разбираться»; «Иногда преподаватели сами перегибают палку в отношении учащихся. Поэтому этот вопрос очень спорный».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников законопроекта: 64% среди опрошенных до 34 лет и 74% среди граждан старше 45 лет. Среди родителей школьников одобряют инициативу 62%. Каждый пятый — против, среди них как раз те, кто осознает свою несдержанность или уже имел прецеденты. 

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сегодня, в 13:32 +3
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