В Тульский педуниверситет приехала Ольга Бузова

Скриншот из телеграм-канала певицы.

О приезде в Тулу певица сообщила в своем телеграм-канале. Ольга Бузова сняла «кружочек» в гримерке и показала подписчикам тульский пряник.

Известно, что звезда снимает шоу «Ольга Вузова» о российских университетах. О том, что съемки проводятся в педуниверситете, Myslo подтвердили в пресс-службе вуза. Также в ТГПУ добавили: съемки будут длиться один день, участие в них примут и студенты.

Проект «Ольга Вузова» — своеобразная попытка вывести профориентацию для выпускников на новый уровень. В нем звезда делает обзоры на университеты России.