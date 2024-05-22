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В Тульский педуниверситет приехала Ольга Бузова
Скриншот из телеграм-канала певицы.

В Тульский педуниверситет приехала Ольга Бузова

Звезда проекта «Дом-2» снимает шоу.

О приезде в Тулу певица сообщила в своем телеграм-канале. Ольга Бузова сняла «кружочек» в гримерке и показала подписчикам тульский пряник. 

Известно, что звезда снимает шоу «Ольга Вузова» о российских университетах. О том, что съемки проводятся в педуниверситете, Myslo подтвердили в пресс-службе вуза. Также в ТГПУ добавили: съемки будут длиться один день, участие в них примут и студенты. 

Проект «Ольга Вузова» — своеобразная попытка вывести профориентацию для выпускников на новый уровень. В нем звезда делает обзоры на университеты России. 

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