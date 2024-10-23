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В Туле на развязке у нового моста через Упу изменят приоритет движения
Фото из телеграм-канала "Тула. Транспорт".

В Туле на развязке у нового моста через Упу изменят приоритет движения

В администрации услышали жалобы водителей.

В Туле на развязке у нового моста через Упу изменится приоритет движения в ночь с 1 на 2 ноября. Речь идет о кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста, сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

Раньше преимущество было у тех, кто заезжает на развязку с улицы Мосина, но теперь главная дорога будет у тех, кто уже находится на круге.

Напомним, торжественный запуск движения по новому мосту через Упу состоялся в Туле 26 сентября. В преддверии запуска движения на мосту и прилегающих улицах нанесли дорожную разметку. Однако из-за недостатка информации многие автомобилисты стали путаться, проезжать мимо нужной полосы, заезжать в тупик или совершать лишний разворот.

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Автор:
сегодня, в 11:05 +1
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