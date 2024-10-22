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Кто будет убирать Тулу от снега: готова ли спецтехника к зиме?
Фото Алексея Пирязева.

Кто будет убирать Тулу от снега: готова ли спецтехника к зиме?

Илья Беспалов проинспектировал готовность к зиме двух основных предприятий — МКУ «Сервисный центр» и подрядной организации «Спецавтохозяйство».

О том, какая техника будет убирать тульские тротуары и скверы, междомовые и общественные пространства, рассказал Павел Михеев, директор муниципального казенного учреждения «Сервисный центр города Тулы»:

Павел Михеев

— К зимнему сезону мы подготовили 53 единицы техники, предприятие полностью готово выходить на уборку нашего города. В этом году нам удалось обновить подвижной состав на шесть единиц: это три трактора «Беларус» с пескоразбрасывающими прицепами и три комбинированные дорожные машины (КДМ) марки «КамАЗ».

Также предприятие в достаточной степени заготовило для своих работ песко-соляную смесь — 1650 тонн уже есть, заключен контракт на поставку еще 6000 тонн. По словам Павла Михеева, песко-соляная смесь в этом году будет традиционной — 80% речного песка, 20% соли. Реагент сертифицированный, который не наносит вреда окружающей среде и зеленым насаждениям. На уборку города от снега вручную в этом году готовы выйти 220 рабочих.

Всего в составе 53 единиц техники «Сервисного центра» — бортовые КамАЗы, которые вывозят снег; комбинированные дорожные машины, разбрасывающие песко-соляную смесь; автомобили Holder — техника малой механизации для уборки тротуаров; трактора марки «Беларус».

Подрядчик администрации — «Спецавтохозяйство» — также подготовил весь необходимый транспорт, переоборудовав его для уборки улиц от снега.

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Глава городской администрации Тулы Илья Беспалов осмотрел весь парк техники на двух предприятиях, оценил ее готовность к зимнему сезону:

Илья Беспалов

— Осень пока балует нас погодой, но зима непременно наступит. Естественно, уже сейчас нужно проверить готовность техники к предстоящему зимнему периоду. В этом году Тулу традиционно будем убирать силами МКУ «Сервисный центр» и подрядной организации «Спецавтохозяйство». Подрядчик ежедневно планирует выводить на улицы порядка 175 единиц техники, которая будет очищать улично-дорожную сеть. Из них 48 тракторов распределены по территориям бывшего Ленинского района, чтобы в случае снегопада они сразу начинали пробивать дороги к отдаленным населенным пунктам.

По словам Ильи Беспалова, немаловажный фактор — наличие запасов песко-соляной смеси и реагентов. И подрядчик, и МКУ ее уже заготовили в достаточном количестве — речь идет о десятках тысяч тонн смеси и реагентов, которые уже находятся на складах.

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— Готовы к зиме и снежные полигоны. От их ритмичной работы во многом зависит скорость уборки снега с улиц города, — говорит Илья Беспалов. — Также набран штат водителей, что немаловажно в наше непростое время: управленческие команды предприятий приняли необходимые решения, в том числе и по повышению заработных плат.

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Илья Беспалов отметил, что все улицы города разделены на первостепенные и второстепенные. В первую очередь коммунальная техника расчищает основные магистрали, а потом — более мелкие улицы.

— Жители должны понимать, что одномоментно, в течение часа, город весь убран быть не может, — это сложная логистика. Но учитывая большой опыт персонала, эта работа будет выполнена.

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Илья Беспалов
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Тула

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