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На границе Тульской области заметили стадо зубров
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской области заметили стадо зубров

Животные попали в объектив фотоловушки.

Семейство зубров попало в объектив фотоловушки заповедника «Калужские засеки» на границе Тульской и Калужской областей.

Животные мирно прогуливались на опушке леса. Для них организованы подкормочные площадки.

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сегодня, в 17:42 +9
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