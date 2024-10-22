На границе Тульской области заметили стадо зубров

Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

Животные попали в объектив фотоловушки.

Семейство зубров попало в объектив фотоловушки заповедника «Калужские засеки» на границе Тульской и Калужской областей.

Животные мирно прогуливались на опушке леса. Для них организованы подкормочные площадки.