На границе Тульской области заметили стадо зубров

Семейство зубров попало в объектив фотоловушки заповедника «Калужские засеки» на границе Тульской и Калужской областей.
Животные мирно прогуливались на опушке леса. Для них организованы подкормочные площадки.
Животные попали в объектив фотоловушки.
Семейство зубров попало в объектив фотоловушки заповедника «Калужские засеки» на границе Тульской и Калужской областей.
Животные мирно прогуливались на опушке леса. Для них организованы подкормочные площадки.
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