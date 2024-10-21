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С начала года в Тульском перинатальном центре выходили больше 1000 недоношенных детей
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

С начала года в Тульском перинатальном центре выходили больше 1000 недоношенных детей

Медики осваивают и применяют новые технологии диагностики и лечения.

В этом году отделению патологии новорожденных и недоношенных детей исполнилось 60 лет. Впервые оно появилось в 1964 году на базе Тульской городской больницы № 1 на улице Мира. Сегодня 60 коек патологии новорожденных распределены по двум корпусам перинатального центра. В 2024 году врачи обследовали уже больше 1000 недоношенных детей, рассказали в региональном минздраве.

Медики осваивают и применяют новые технологии диагностики и лечения. Среди них — иммерсионный комплекс. Это уникальный метод реабилитации недоношенных детей и детей с патологией нервной системы, который позволяет моделировать эффект невесомости. Уже более 120 малышей прошли курс реабилитации.

— Когда происходят преждевременные роды или роды с осложнениями, новорожденному нужна особая помощь. В перинатальном центре есть все необходимое для выхаживания таких малышей. Созданы комфортные условия для совместного пребывания матери и ребенка. Это позволяет наладить грудное вскармливание. Организована школа для родителей недоношенных детей, — сказал врио главного врача перинатального центра Сергей Рыбников.

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Автор:
сегодня, в 11:22 +3
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