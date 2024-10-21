Бастрыкин заинтересовался проблемами отделения женской консультации одной из больниц в Туле

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Здание разрушается, а беременные за свой счет покупают канцелярские принадлежности.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащего содержания отделения женской консультации одной из больниц в Туле.

Здание 1957 года постройки больше пяти лет находится в аварийном состоянии: в коридорах и палатах разрушается покрытие стен, из-за постоянной сырости распространилась плесень, температурный режим не соответствует нормам, сантехническое оборудование неисправно.

Сообщается, что беременные женщины вынуждены покупать за свой счет канцелярские принадлежности для нужд медучреждения. Многочисленные обращения результатов не принесли, сообщает региональный Следственный комитет.

Результаты проверки взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

