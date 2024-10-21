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Где в Туле не будет света 22 октября

Где в Туле не будет света 22 октября

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей».

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. К. Маркса, 2-26 (чётн.), 15, 15-а, 17,
  • ул. Пролетарская Набережная, 2-а,
  • 1-й пр-д Бытовой, 7, 9,
  • 2-й пр-д Бытовой, 25, 27, 29, 31, 35, 37,
  • 3-й пр-д Бытовой, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16,
  • 4-й пр-д Бытовой, 6, 6-а, 8, 11, 19, 20, 25, 27, 33,
  • ул. Коминтерна, 31,
  • Красноармейский пр-т, 32, 26, 28, 19-а,
  • ул. Немцова, 8, 9, 9-а, 11, 7, 7-а,
  • ул. Шухова, 7, 9-а, 28, 7, 7-а, 3,
  • пос. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12, 2-а, 3-а,
  • Орловское шоссе, 45-59, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 97, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 121-а,
  • ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-а, 1-б, 12-а, 1-12,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.), 2-а,
  • ул. Кирова, 31,
  • ул. Шевченко 2-50, 1-а-39,
  • ул. Калинина 15-27, 16-26,
  • ул. Черняховского 1-31, 2-24,
  • ул. Кудрявцевская 1-55, 2-50,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Болотова, 1-19 (нечётн.), 19-а, 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20.

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